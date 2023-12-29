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Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Hükümet Konağı inşaatını inceledi - Son Dakika
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Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Sarı ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Hükümet Konağı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Sarı, yeni binanın Gürün coğrafyasına uygun ve zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını belirtti. Yeni Hükümet Konağı, geçmişi ve geleceği birleştirerek hoş ve estetik bir yapı olacak.

Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Hükümet Konağı inşaatını inceledi
29.12.2023 - 10:47,
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Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşasında incelemelerde bulundu.

Sarı ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Hükümet Konağı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Sarı, "Yeni binamızda kamu kurum ve kuruluşları hizmet verecek. Binamız Gürün coğrafyasına uygun ve zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda planlandı. Yeni Hükümet Konağı geçmişimizi ve zamanımızı harmanlayarak geleceği kuşatan hoş ve estetik bir yapı olacak." dedi

Kaynak: AA
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