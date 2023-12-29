Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşasında incelemelerde bulundu.

Sarı ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Hükümet Konağı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Sarı, "Yeni binamızda kamu kurum ve kuruluşları hizmet verecek. Binamız Gürün coğrafyasına uygun ve zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda planlandı. Yeni Hükümet Konağı geçmişimizi ve zamanımızı harmanlayarak geleceği kuşatan hoş ve estetik bir yapı olacak." dedi