Guterres, BM 80. Genel Kurul döneminin derin meydan okumalarla geçtiğini söyledi - Son Dakika
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Guterres, BM 80. Genel Kurul döneminin derin meydan okumalarla geçtiğini söyledi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 80. Genel Kurul döneminin artan çatışmalar, adaletsizlik ve iklim krizi gibi derin meydan okumalarla geçtiğini belirtti. Guterres, tüm zorluklara rağmen Genel Kurul'un diplomasi ve diyalogla çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 80. Genel Kurulu döneminin "derin meydan okumalarla" geçtiğini belirterek, artan çatışmalara, dünyadaki adaletsizliğe, küresel ısınmaya ve teknolojinin getirdiği tehlikelere işaret etti.

Guterres, BM 80. Genel Kurulu oturumunun kapanış toplantısında konuştu.

BM Genel Kurulu'nun 80. döneminin insanlık için "derin meydan okumalarla" geçtiğini ifade eden Guterres, yıl boyunca artan çatışmaların yol açtığı yıkımı, ölümleri ve yerinden edilmeleri gördüklerini söyledi.

Guterres, "En savunmasız olanlara karşı kurulmuş bir sistemin sonucu olan eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, açlığın ve yoksulluğun yanı sıra iklimimizin 1,5 derece sınırını aşmasıyla rekor kıran bir başka sıcaklık yılını, yapay zeka gibi dünyayı değiştiren teknolojilerin olanaklarını ve tehlikelerini, ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ilerlemeyi engelleyen geniş finansman açığını da gördük." dedi.

Bütün bunlara rağmen BM Genel Kurulu'nun diplomasi ve diyalog gibi araçları kullanarak çözüm üretmeye çalıştığını belirten Guterres, bu konudaki çabalarından dolayı BM 80. Genel Kurul Oturumu Başkanı Annalena Baerbock'a liderliği için teşekkür etti.

Guterres, Baerbock'un üye devletlere "hukukun gücünün şiddet hukukuna üstün gelmesini sağlamakla yükümlü olduklarını" her fırsatta hatırlattığını belirterek, 2026-2027 yılı için 81. Genel Kurulu Başkanı olarak seçilen Bangladeşli eski Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile çalışmayı dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

"Eksikliklerine rağmen BM olmadan tek bir ülke bile daha iyi durumda olmazdı"

BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock ise yaptığı son konuşmada, görevi boyunca BM'nin önemine ve gerekliliğine her zamankinden daha çok ikna olduğunu anlattı.

Baerbock, "Özellikle bu yeni jeopolitik gerçekliklerde BM'nin önemsiz veya başarısız olduğunu savunanlara şunu söylemek istiyorum: Bir dakika için alternatif düşünün, eksikliklerine rağmen, BM olmadan tek bir gün, tek bir ülke bile daha iyi durumda olmazdı." diye konuştu.

Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçemediği durumlarda Genel Kurul'un devreye girerek Orta Doğu ve Gazze'deki savaşlarla ilgili iki veto tartışması düzenlediğini hatırlatan Baerbock, ayrıca Ukrayna'daki savaşla ilgili acil özel oturumlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Baerbock'in BM 80. Genel Kurul oturumunu resmen kapatmasının ardından, 2 Haziran'da BM 81. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman kürsüde yemin etti ve Baerbock'tan başkanlık tokmağını devraldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres, BM 80. Genel Kurul döneminin derin meydan okumalarla geçtiğini söyledi - Son Dakika

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