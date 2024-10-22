Guterres BRICS Zirvesi'nde

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haq, Guterres'in Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde çok sayıda üye ülke temsilcisiyle bir araya geleceğini ve toplantıları takip edeceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabet etmesinin eleştirilmesine ilişkin Haq, Genel Sekreterin daha önce de BRICS zirvelerine katıldığını, BRICS'in dünya toplumunun yaklaşık yarısını temsil ettiğini dile getirdi.

Haq, Guterres'in uygun bir zamanda Ukrayna'yı da ziyaret etmek istediğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin daha önce verdiği mesajların geçerli olduğunu ifade etti.

BRICS Liderler Zirvesi'nde Guterres'in Ukrayna ve Gazze'nin yanı sıra, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi konusunda çabaları da gündeme getireceğini söyledi.