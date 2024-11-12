Guterres İklim Finansmanı Üzerine Uyardı - Son Dakika
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Guterres İklim Finansmanı Üzerine Uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim finansmanı için yeni hedefler gerektiğini vurguladı.

12.11.2024 11:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın yeni bir iklim finansı hedefine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmada zamanın dolmak üzere olduğuna işaret eden Guterres, "Zaman bizim yanımızda değil. Kayıtlara geçen en sıcak gün ve ayla birlikte bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı neredeyse kesindir." diye konuştu.

Doğal afetler nedeniyle toplumlar, altyapıların ve çocukların ciddi zararlar gördüğünü anlatan Guterres, "Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan yapımı iklim değişikliği tarafından daha da güçlendiriliyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil." dedi.

Guterres, zenginlerin soruna neden olduğunu ve yoksulların en yüksek bedeli ödediğinin altını çizdi.

Emisyonlar düşmediği ve uyum artmadığı sürece, her ekonominin çok daha büyük bir öfkeyle karşı karşıya kalacağını belirten Guterres, "Ancak umut etmek için her türlü neden var." ifadesini kullandı.

Bilim insanlarının, aktivistilerin ve genç insanların değişim talebinde bulunduğuna işaret eden Guterres, şunları kaydetti:

"Onların sesinin duyulması gerekiyor, susturulmaları değil. Geçen yıl ilk kez şebekelere ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım miktarı fosil yakıtlara harcanan miktarı geçti. Neredeyse her yerde, güneş ve rüzgar yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağıdır. Fosil yakıtlara yatırımı artırmak saçmalıktır."

Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırması gerektiğini anlatarak, "Küresel emisyonları her yıl yüzde 9 azaltmalıyız. 2030 yılına kadar, 2019 seviyelerine göre yüzde 43 düşmeleri gerekiyor." diye konuştu.

İklim kriziyle mücadeleye tüm ülkelerin katkı sağlaması gerektiğini ancak G20'nin liderlik etmesinin zaruret olduğunu vurgulayan Guterres, BM'nin bu konuda gerekli tüm desteği vereceğini söyledi.

Gelişen ülkelerin iklim kriziyle mücadelede adım atmak için finansmana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, "Yetersiz kamu finansmanı, sermayenin çılgın maliyeti, ezici iklim felaketleri ve fonları emen borç ödemeleri. Bunun sonucu reddedilen uyum sürecidir." diye konuştu.

COP29'un iklim finansmanının önündeki "duvarları yıkmak" zorunda olduğunu belirten Guterres, "Günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir finans hedefine ihtiyacımız var. İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres İklim Finansmanı Üzerine Uyardı - Son Dakika

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