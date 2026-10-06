Guterres İslamabad'da ABD ve İran'a çatışmayı bitirip diplomasiye dönme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Guterres İslamabad'da ABD ve İran'a çatışmayı bitirip diplomasiye dönme çağrısı yaptı

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BM Genel Sekreteri Guterres İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la görüşerek ABD ve İran'a çatışmayı bitirip diplomasiye dönme çağrısı yaptı. Guterres, seyrüsefer haklarının tesisini isterken Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı olmadan barış olamayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran'a çatışmayı sona erdirme ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Guterres, başkent İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Guterres, Pakistan'ın uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konulardaki çabalarının İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasına ve sonraki müzakerelere ilişkin çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, arabuluculuk çabalarına katkısı nedeniyle Pakistan'ın liderliğini takdir ettiğini söyledi.

Guterres, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "Tüm taraflara açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Çatışmayı sona erdirin, diplomasiye dönün ve uluslararası hukuk doğrultusunda seyrüsefer haklarını yeniden tesis edin." ifadesini kullandı.

Filistin meselesine de değinen Guterres, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmadığı sürece bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı.

Guterres, BM'nin Afganların ülkelerine dönüşlerinin "gönüllü, güvenli ve onurlu" şekilde gerçekleştirilmesi için Pakistan ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülkesinin Körfez bölgesinde diyalog ve gerilimin azaltılmasını teşvik etmek için "proaktif ve yapıcı" rol oynadığını söyledi.

Dar, Pakistan'ın yaklaşımının "çatışma yerine işbirliğini, karşı karşıya gelme yerine diyaloğu ve güç kullanımı yerine barışçıl çözümü" teşvik etmeye dayandığını belirtti.

Kaynak: AA
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