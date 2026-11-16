Guterres, Manila'daki 16. ASEAN-BM Zirvesi'nde işbirliğinin arttığını söyledi - Son Dakika
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Guterres, Manila'daki 16. ASEAN-BM Zirvesi'nde işbirliğinin arttığını söyledi

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Guterres, Manila\'daki 16. ASEAN-BM Zirvesi\'nde işbirliğinin arttığını söyledi
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ASEAN ve BM, Manila'daki 16. ASEAN-BM Zirvesi'nde 2026-2030 Eylem Planı'ndaki ilerlemeden memnuniyet duydu. Guterres barış gücü, iklim ve teknoloji işbirliğinin arttığını belirtirken Marcos, 2030 kalkınma hedefleri için ASEAN-BM işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Birleşmiş Milletler, aralarındaki kapsamlı ortaklığın barış, güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesindeki önemini bir kez daha vurguladı.

ASEAN liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, pazartesi günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 16. ASEAN-BM Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvede liderler, ortaklığı güçlendirmeyi ve "ASEAN 2045: Ortak Geleceğimiz" vizyonunu desteklemeyi amaçlayan 2026-2030 dönemi ASEAN-BM Eylem Planı'nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zirvede konuşma yapan Guterres, BM ile ASEAN arasında barış gücü eğitimi, iklim direnci ve teknoloji gibi alanlardaki işbirliğinin arttığına dikkat çekerek, "Yeni 5 Yıllık Eylem Planı ve Afet Yönetimi Ortak Stratejik Eylem Planı, ortaklığımızın derinleşmeye devam ettiğini gösteriyor" dedi.

2026 ASEAN dönem başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma yolundaki ilerlemeyi hızlandırmak için ASEAN-BM işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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