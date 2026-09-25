Guterres, salgın sonrası rehavetin kamu sağlığına güveni sarstığı uyarısında bulundu

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın bir salgın sırasında harekete geçtiğini ancak sonrasında "rehavetin hakim olduğunu bunun da kamu sağlığına karşı güvene zarar verdiğini" bildirdi.

BM'nin 81. Genel Kurulu kapsamında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı, Pandemilere Hazırlık Konulu Yüksek Düzeyli Toplantının açılış konuşmasında Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Guterres'in mesajını okudu.

Mesajında, toplantının "salgın tehdidine karşı eşitlik, dayanışma ve çoğulcu esaslı bir yaklaşımı" ele alacağını aktaran Guterres, Kovid-19'un "bu kadar bağlantılı bir dünyada kimsenin kendisini izole ederek koruyamayacağını ortaya koyduğunu" ifade etti.

Guterres, küresel sağlık sisteminin tüm ülkelerin "hayat kurtaran araçlara erişim, finansman ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülük ettiği Patojen Erişimi ve Yarar Paylaşım Sistemi'ne eşit erişimine" dayandığını vurgulayarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kolektif eylem için bir sınav teşkil ettiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri mesajında, "Dünyada bir virüs ortaya çıktığında para akıyor, sözler veriliyor ancak etkisi geçtiğinde rehavet hakim oluyor. Bu da kamu sağlığına karşı güven kaybına yol açıyor. Bu döngünün tekrar etmesine izin veremeyiz." ifadelerine yer verdi.

Guterres, pandemilere hazırlığın "yerel sağlık sistemlerinin sürdürülebilir şekilde finanse edilmesi, sağlık araçlarına erişimin sağlanması, üye ülkelerin DSÖ'nün Pandemi Anlaşması'nı tamamlayarak, insanları, hayvanları ve çevre sağlığını bütünleştirilmesiyle mümkün olabileceğini" kaydetti.