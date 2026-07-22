Guterres'ten Doğal Kaynaklar Uyarısı - Son Dakika
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Guterres'ten Doğal Kaynaklar Uyarısı

22.07.2026 20:32
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BM Genel Sekreteri Guterres, doğal kaynak sömürüsünün çatışmaları körüklediğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kaynak sömürüsünün dünya çapında çatışmaları ve adaletsizliği körüklediği uyarısında bulunarak, daha adil maden tedarik zinciri oluşturulması ve yasa dışı gelirlerle mücadele çağrısında bulundu.

Guterres, "Doğal kaynak yönetimi: Barış, güvenlik ve refahın temeli" başlığıyla yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

"Dünyamız genelinde, doğal kaynakların kontrolü ve sömürülmesi, çatışmaların nedenlerini, dinamiklerini ve sonuçlarını önemli ölçüde değiştiriyor." diyen Guterres, madenlerden elde edilen yasa dışı gelirlerin silahlı grupları ve suç şebekelerini güçlendirdiğini ve şiddeti körüklediğini söyledi.

Guterres, "Lityum, kobalt, nikel ve nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere kritik minerallere yönelik küresel talep, üretici ülkeler için kalkınma fırsatları yaratırken aynı zamanda yoğun jeopolitik rekabeti artırıyor, yoğunlaşmış tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor ve vahim insani sonuçlarla birlikte çatışmayı körüklüyor." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı doğal kaynak sömürüsünden elde edilen gelirlerin barışı daha da ulaşılmaz hale getirdiğine dikkati çeken Guterres, bu gelirlerin silahlı grupları ve suç şebekelerini güçlendirdiğini, yerel şiddeti bölgesel ve uluslararası ağlara bağladığını ve siyasi uzlaşma teşviklerini zayıflattığını belirtti.

"Artık sömürü yok, artık yağma yok"

Guterres, "Her yerde en büyük yük en güçsüzlerin omuzlarına düşüyor, bunlar da kadınlar ve çocuklar ile zenginliği barındıran topraklarda yerinden edilmiş topluluklardır." diye konuştu.

"Kaynakların ele geçirildiği, yoksul toplulukların çevresel ve sosyoekonomik hasarla başa çıkmak zorunda bırakıldığı eski kalıbı kırma zamanı geldi." diyen Guterres, mineral tedarik zincirlerinde yasa dışı akışları da engellemek için daha fazla şeffaflık ve daha güçlü çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, üretici ülkelerin ve etkilenen toplulukların doğal kaynaklardan elde edilen değerin daha fazlasını elinde tutması gerektiğini vurgulayarak "Artık sömürü yok, artık yağma yok." dedi.

Silahlı grupların ve suç şebekelerinin uzun süreli çatışmaları besleyen gelirlerini engellemek için harekete geçilmesi çağrısı yapan Guterres, ülkelerdeki doğal kaynak gelirlerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmesi, kurumları güçlendirmesi, barış ve refahı ilerletmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

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