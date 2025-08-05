Guterres'ten LLDC Ülkelerine Destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, LLDC'ye (Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler) bağlı devletlerin refahının önemine işaret ederek, "Bu sadece bir kalkınma meselesi değildir. Bu bir onur ve adalet meselesidir." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) LLDC 3. Toplantısı kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenistan'da bulunmanın her zaman bir mutluluk olduğunu söyleyen Guterres, Türkmenistan hükümetine ve halkına teşekkürlerini sundu.

Guterres, Türkmenistan'ın önemli küresel toplantıya ev sahipliği yapmasının, ülkenin uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Konferansın Orta Asya genelinde şekillenen yeni bir işbirliği çağını da yansıttığını belirten Guterres, bunu "karşılıklı güvene, ortak önceliklere ve giderek artan bölgesel dayanışmaya dayanan bir çağ" olarak nitelendirdi.

Guterres, LLDC ülkelerinin refah içinde olması halinde, tüm bölgelerin bundan faydalanacağına dikkati çekerek "Bu sadece bir kalkınma meselesi değildir. Bu bir onur ve adalet meselesidir." dedi.

Guterres, LLDC ülkelerinin adalet ve eşit erişim istediğini vurgulayarak, Avaza Programı'nın bu hususta önemli olduğuna işaret etti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ülkesinin LLDC 3. toplantısındaki başkanlığının Türkmenistan'a duyulan güveni gösterdiğini belirtti.