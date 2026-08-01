Guterres'ten Ortadoğu'da Çatışmalara Son Çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten Ortadoğu'da Çatışmalara Son Çağrısı

Guterres\'ten Ortadoğu\'da Çatışmalara Son Çağrısı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Ortadoğu'daki çatışmaların durdurulması için diplomasi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki tüm cephelerde çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Bölgedeki tüm cephelerde çatışmalar durdurulmalıdır. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'ndaki ve çevrelerindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri tam olarak yeniden sağlanmalıdır. Diplomasi öncelikli olmalıdır" dedi.

Guterres, altı ay önce Körfez bölgesinde bölgesel bir çatışma olarak başlayan askeri gerginliğin giderek küresel istikrarsızlığın ana faktörü haline geldiği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin durma noktasına geldiğini ve enerji piyasalarının altüst olduğunu kaydeden Guterres, gıda ve kilit gübre fiyatlarının yükseldiğini ve tedarik zincirlerinin büyük baskı altında olduğunu vurguladı.

Guterres, "Tüm dünyada insanların yiyecek bulmakta zorlandığını, çiftçilerin temel girdileri karşılayamadığını ve savunmasız ülkelerin uçurumun eşiğine itildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Programı'nın bu durum nedeniyle 45 milyon kadar insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, artan fiyatlar ve yavaşlayan büyüme sonucu milyonlarca kişinin yeniden yoksullaşma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Guterres, Hamas'ın silahlarını teslim etmesi ve İsrail'in Gazze'den askerlerini çekmesi konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde ABD'den yapılan açıklamayı "güzel haber" diye niteledi.

Guterres, "Bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik bir yol haritası zaten duyurulmuştu. Bu yol haritası sorgulanmamalı, bu yol haritasından şüphe edilmemeli ve bu yol haritası baltalanmamalıdır. Artık iki tarafın da mutabık kalınan hususları hayata geçirme zamanı gelmiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Ortadoğu'da Çatışmalara Son Çağrısı - Son Dakika

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