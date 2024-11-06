Guterres'ten Trump'a Tebrik Mesajı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından tebriklerini ileterek, "ABD ve BM arasındaki ilişki, uluslararası ilişkilerin temel direklerinden biri." ifadesini kullandı.

Guterres, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı tebrik etmek için yazılı açıklama yaptı.

BM'nin ABD'de yeni oluşturulacak yönetimle dünyanın karşılaştığı büyük sınamalarla mücadele etmek için yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Guterres, Trump'a tebriklerini iletti.

Guterres, "ABD ve BM arasındaki ilişki uluslararası ilişkilerin temel direklerinden biri." ifadelerini kullandı.