Güven Hastanesi uzmanı, çocuklarda kusma ve ishalde sıvı kaybına dikkat çekti

(ANKARA) - Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda kusma ve ishal konusunda aileleri bilgilendiren Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Yasin Önal, "Çocuk sıvı alamıyorsa, idrarı belirgin şekilde azaldıysa veya halsizliği varsa hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi. Önal, kusma ve ishal sırasında önceliğin sıvı kaybını önlemek olduğunu vurguladı.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Yasin Önal, kusma ve ishal yaşayan çocuklarda sıvı alımının sürdürülmesi ve sıvı kaybı belirtilerinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Önal, "İdrarın belirgin şekilde azalması, ağız kuruluğu ve belirgin halsizlik varsa çocuk hekim tarafından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Çocuklarda kusma ve ishalin en sık nedenlerinden birinin viral bağırsak enfeksiyonları olduğunu belirten Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Önal, birçok çocuğun birkaç gün içinde iyileştiğini, ancak bu süreçte sıvı kaybının önlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"SIVIYI AZ MİKTARDA VE SIK ARALIKLARLA VERİN"

Kusan çocuğa bir seferde fazla miktarda sıvı vermenin yeniden kusmayı tetikleyebileceğini ifade eden Önal, "Sıvıyı az miktarda ve sık aralıklarla vermeyi deneyin. İshalde kaybedilen sıvı ve tuzların yerine konması için eczanelerde bulunan oral rehidratasyon solüsyonları kullanılabilir. Çocuğun yaşı ve durumuna uygun kullanım konusunda hekime danışılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Oral rehidratasyon solüsyonları, çocuklarda ishale bağlı sıvı kaybının giderilmesinde önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

İshal sırasında beslenmenin tamamen kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Önal, çocuğun tolere edebildiği ölçüde yaşına uygun beslenmesine devam etmesini, anne sütü alan bebeklerin ise emzirilmeyi sürdürmesini önerdi.

"YEŞİL KUSMA VE KANLI DIŞKIDA BEKLEMEYİN"

Ailelerin sıvı kaybı belirtilerini izlemesi gerektiğini belirten Önal, "Çocuk sıvı alamıyorsa veya sürekli kusuyorsa; idrarı belirgin şekilde azaldıysa, ağzı çok kuruysa, ağladığında gözyaşı gelmiyorsa ya da belirgin halsizlik ve uykuya meyil varsa hekim değerlendirmesi gerekir. Kanlı dışkı, şiddetli karın ağrısı, yeşil renkli kusma veya yüksek ateş durumunda da gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Önal, ishal kesici ilaçların ve antibiyotiklerin doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini hatırlatarak, "Kusma ve ishalde öncelik çocuğun sıvı kaybını önlemek ve genel durumunu yakından izlemektir" diye konuştu.