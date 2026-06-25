Güvenlik ve Yerel Yönetim Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenlik ve Yerel Yönetim Toplantısı

25.06.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dönmez, güvenlik ve kamu uygulamalarını değerlendirdi, koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet vurguladı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

AK Parti İl Başkanlığınan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile çok sayıda milletvekilinin iştirak ettiği toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin planlamaları ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, güvenlikten yerel yönetimlere, afet yönetiminden vatandaş odaklı kamu uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Dönmez, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşların beklentilerinin karşılanması ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında istişare mekanizmalarının önemine dikkati çekerek, ülkeye ve millete değer katacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Fatih Dönmez, ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik ve Yerel Yönetim Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Fenerbahçe’de 2 yeni imza daha Kampa katıldılar Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
Leroy Sane’nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:03
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 19:31:10. #7.12#
SON DAKİKA: Güvenlik ve Yerel Yönetim Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.