Güvenlik ve Yerel Yönetim Toplantısı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

AK Parti İl Başkanlığınan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile çok sayıda milletvekilinin iştirak ettiği toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin planlamaları ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, güvenlikten yerel yönetimlere, afet yönetiminden vatandaş odaklı kamu uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Dönmez, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşların beklentilerinin karşılanması ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında istişare mekanizmalarının önemine dikkati çekerek, ülkeye ve millete değer katacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Fatih Dönmez, ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.