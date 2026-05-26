Guyana, Esequibo Bölgesinden Vazgeçmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guyana, Esequibo Bölgesinden Vazgeçmeyecek

26.05.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guyana Devlet Başkanı Ali, Esequibo'nun ülkeye ait olduğunu ve bu durumun tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, komşu ülke Venezuela ile ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesinin Guyana'ya ait olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Başkent Georgetown'da düzenlenen "Guyana'nın 60. Bağımsızlık Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılan Ali, Esequibo bölgesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Ali, Venezuela ile sınırı belirleyen 1899 Tahkim Kararı'na işaret ederek, "Esequibo, Guyana'ya aittir. Hiçbir zaman Venezuelalı ya da İspanyol olmamıştır. Esequibo, Guyana toprağıdır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Esequibo'nun Venezuela haritasına dahil edildiği bir rozeti ceketinde taşıyan mevkidaşı Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez'e tepki gösteren Ali, "Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, ülkesinin egemenlik mücadelesinin mahkemeler ve diplomasi yoluyla sürdürüleceğini belirterek, bunun "asla savaş yoluyla olmayacağını" vurguladı.

Guyana, Venezuela'nın 1899 Tahkim Kararı'nı geçersiz ilan ederek Esequibo üzerindeki iddiasını yeniden gündeme taşımasının ardından söz konusu kararın, uluslararası hukuk açısından geçerliliğinin tescil edilmesi amacıyla 2018'de Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda "Esequibo" bölgesi veya "Guyana Esequiba" olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Politika, Guyana, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guyana, Esequibo Bölgesinden Vazgeçmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: Guyana, Esequibo Bölgesinden Vazgeçmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.