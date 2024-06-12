Güzelbahçe Belediyesi, kullanılmayan eski Yelki Belediye binasını boşalttı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi, kullanılmayan eski Yelki Belediye binasını boşalttı

Güzelbahçe Belediyesi'nin 2012 yılında Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis ettiği kullanılmayan eski Yelki Belde Belediye binası boşaltıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, binanın Yelki halkına ait olduğunu ve Yelkililerin kalacağını belirtti.

12.06.2024 11:04
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi'nin 2012 yılında Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis ettiği kullanılmayan eski Yelki Belde Belediye binası boşaltıldı.

Güzelbahçe Belediyesi Haziran Meclisi Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararla tahsis süresi sona eren ve yaklaşık iki yıldır kullanılmadığı tespit edilen eski Yelki Belediye binası tahliye edildi.

"Bina Yelki Halkınındır ve öyle kalacaktır"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis üyeleri, muhtarların katılımıyla jandarma gözetiminde, kamera kaydıyla Güzelbahçe Belediyesi ekiplerince gerçekleşen tahliye işlemlerinde binanın Yelki halkına ait olduğunu ve Yelkililerin kalacağını belirterek, "2009'da Yelki Belde Belediyesi'nin kapatılmasıyla Yelki Belde Belediyesi Güzelbahçe Belediyesi'ne dahil olmuştu. Biz de o günden bugüne kadar bu binayı koruduk. Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis ettik. Anadolu Otizm Vakfı belli bir süre kullandıktan sonra kapattı. İki yıldır da tek bir öğrenci bile eğitim görmedi. İki yıldır kapalı olan Anadolu Otizm Vakfı bizim tüm uyarılarımıza rağmen gerekli yükümlülüklerini yerine getirmedi, iletişim kurmamıza rağmen sonuç alamadık. Biz de bugün meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla eski Yelki Belde Belediyesi binasını Güzelbahçe Belediyesi'nin hizmetinde Yelki halkının kullanımına kazandırıyoruz. Bu bina Yelkililerindir ve Yelkililerin kalacaktır. Kimseyi yerinden ettiğimiz ya da çıkardığımız yok. Kamuoyuna yanlış bir yansıma olmasın. Yer belediyemize ait, uzun zamandır da yeri kullanmıyor Anadolu Otizm Vakfı tarafından. Yelki halkımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi, kullanılmayan eski Yelki Belediye binasını boşalttı - Son Dakika

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