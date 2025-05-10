Güzelbahçe Belediyesi'nden Yüz Yüze İletişim Atılımı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Yüz Yüze İletişim Atılımı

Güzelbahçe Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve halkla iletişimi güçlendirmek için İletişim Merkezi (GÜZİM) kurdu. Bire bir yüz yüze iletişimle vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek hedefleniyor.

10.05.2025 10:53  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi çatısı altında kurulan Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi (GÜZİM), vatandaşla doğrudan temas kurarak ihtiyaçları yerinde tespit etmek, çözüm süreçlerine katılımı artırmak ve yerel yönetimle halk arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla hizmete başladı.

Güzelbahçe Belediyesi, hizmet kalitesini artırma, halkla sürekli yüz yüze iletişim halinde olmak amacıyla kurulan GÜZİM, esnaf ve vatandaşla saha çalışmalarına başladı.

"Vatandaşa dokunan bir belediye olacağız"

Vatandaşla iletişimi telefon üzerinden değil bire bir yüz yüze iletişimle hizmet sunduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları kaydetti:

"Biz yeni ve doğru bir iletişim kanalı olarak vatandaşımızdan alacağımız; şikayet, istek, dilek ve talepleri bire bir yüz yüze görüşerek almayı başlattık. Vatandaş telefonla ulaşmayacak sadece, sokakta Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi kıyafetleri üzerinde, elini sıkabileceği, kim olduğunu bileceği personelle yüz yüze muhatap olacak. Bu iletişimin daha doğru ve vatandaşlar tarafından beğenilen bir hizmet olduğunu sahaya çıktıkça görüyoruz. Biz talepleri telefonla da sosyal medya aracılığıyla mesajla da alıyoruz fakat yazının duygusu yok. Vatandaşa dokunan, vatandaşla göz teması kurabilen bir iletişim sistemine artık geçiyoruz. Amacımız sahada gerçekleştirilecek görüşme, gözlem ve veri toplama süreçlerinde etkin görev almak, hem sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek hem de yerel katılım kültürünü güçlendirmek olup, kurumumuzun sahadaki yüzü olarak, hem dinleyen hem anlayan hem de çözüm süreçlerine katkı sunan bir anlayış geliştireceğiz. Bu doğrultudaki hedefimiz ise saha çalışmaları sonucunda vatandaşların beklenti, öneri ve sorunlarını birebir dinleyerek, bu verileri sistemli biçimde analiz edip belediye hizmetlerine yön verecek nitelikte raporlar oluşturmak. Biz bir yıl içinde birçok projeye imza attık ve birçoğunu devam ettiriyoruz. Güzelbahçe'de farklı sosyal, ekonomik ve yaş gruplarına mensup bireyler yaşamakta. Özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyen hizmet alanlarında (temizlik, ulaşım, park-bahçe, altyapı vb.) yoğun talepleri olan vatandaşlar; yaş almış bireyler, gençler, esnaf ve kadınlar gibi gruplarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde tespit edip anında çözüm üretmeyi planlıyoruz. Yaptığımız projelerden ne kadar haberdar oldukları, yapılan çalışmaları doğru bulup bulmadıkları, başka hangi yönlerde çalışmalar yürütmemiz gerektiği ilgili personellerimiz vatandaşa bire bir iletişim halinde olacak. Telefon kadar değil bir el sıkmak kadar yakın olacağız vatandaşımıza."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Yüz Yüze İletişim Atılımı - Son Dakika

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