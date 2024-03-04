Hablemitoğlu Davası Tanıklar Dinlendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.
Mahkeme Başkanının dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen gazeteci Abdurrahman Şimşek, davanın sanıklarından Bozkır ile haber amaçlı Kiev'de bir kez görüştüğünü, diğer sanıkları ise tanımadığını söyledi.
Tanık Türkay Güngör de olay tarihinde Hablemitoğlu ile aynı sokakta ikamet ettiğini, olay günü Ankaragücü- Galatasaray maçını televizyondan izlediği sırada 2 el silah sesi duyduğunu, camdan dışarı baktığında ise orta boylu birinin karanlıkta bir araca bindiğini gördüğünü anlattı.
Güngör, bir süre sonra suikastın haber kanallarında yayınladığını ve ertesi gün de emniyete gidip ifade verdiğini söyledi.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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