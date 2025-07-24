Hacettepe Hastanesinde Yangın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Çocuk Acil Servisi binasında çıkan yangın söndürüldü.

Saat 18.30 sıralarında hastanenin çocuk acil binasından dumanlar yükseldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının, binanın 9'uncu katındaki güç kaynağı odasında çıktığı belirlendi.

Ekipler yangını söndürürken, yenidoğan servisindeki 12 bebek de tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildi.

Hastane açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise yangının bugün 17.30'da İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde çatı katında bulunan kesintisiz güç kaynağından çıktığı, sisteme ait kablolarda aşırı ısınma nedeniyle yoğun duman ve koku meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın hemen ardından Departman Müdahale Prosedürü devreye alınmıştır. İlgili birimler ve Ankara İtfaiyesi hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli müdahalede bulunmuştur. Yaşanan sorun nedeniyle bazı yenidoğan bebekler tedbiren ambulans ile doktorlarımız eşliğinde çevre hastanelere güvenli bir şekilde nakledilmiştir. Diğer hastalarımızın takip ve tedavilerine olağan şekilde devam edilmektedir."