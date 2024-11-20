Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN Akademi Programı\'na dahil edildi

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) arasındaki iş birliği kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen ASELSAN Akademi Programı'na, Hacettepe Üniversitesi de dahil edildi.

ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Üniversiteler ve ASELSAN Arası İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne YÖK Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile üniversitelerin rektörleri katıldı. Tören kapsamında, hali hazırda Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin paydaşı olduğu ASELSAN Akdemi Programı'na Hacettepe Üniversitesi de dahil edildi. YÖK Başkanı Özvar programa ilişkin, "Birden fazla üniversitenin bir sanayi kuruluşuyla tek bir platform üzerinden iş birliği yaptığı eşsiz bir oluşumdur. Programın ilk paydaşları Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere 4 araştırma üniversitemiz olmuştur. Şimdi bu programa Hacettepe Üniversitemizin de dahil olmasıyla üniversite sayısının 5'e ulaşması memnuniyet verici bir gelişmedir. ASELSAN Akademi Programı, bugüne kadar üniversitelerimizle ASELSAN arasındaki bilgi ve teknoloji paylaşımına büyük katkılar sağlamış ve savunma sanayisinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerin başarıya ulaşmasında kritik bir rol üstlenmiştir" dedi.

'DOKTORA MEZUNLARI DAHA GENİŞ ALANLARDA HİZMET VERECEK'

ASELSAN'la lisansüstü programlara ilişkin başlatılan inisiyatifin, çok önemli olduğunu vurgulayan Özvar, "ASELSAN Akademi'nin bugüne kadar olan çıktıları oldukça dikkat çekicidir. İlk yüksek lisans mezununu Haziran 2019'da, ilk doktora mezununu ise Mart 2022'de vermiştir. ASELSAN Akademi'nin toplam mezun sayısı; 426'sı yüksek lisans, 9'u doktora olmak üzere 435'e ulaşmıştır. Savunma sanayi sektöründe yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanların artmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmak zorundadır. Bu bakımdan YÖK'ün, doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışmayı başlattığını da bu vesileyle duyurmak isterim. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir. Yapacağımız başta müfredat çalışmaları olmak üzere uygulamaya da yönelik olmak kaydıyla sektör ve iş dünyasının temsilcileriyle beklentilerin toplanmak suretiyle, artık doktora mezunlarının da üniversite dışında çok daha geniş alanlarda hizmet vermesi, ülkemizin ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini canı gönülden arzu ediyor ve bu konuda çalışmalarımızı başlattığımızı duyuruyorum. Akademi protokolü dışında olduğu halde ASELSAN çalışanları tarafından sıklıkla tercih edilen üniversitelerinden biri de Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Hacettepe Üniversitesi, araştırma üniversitelerimiz arasında başarılı. Bu çerçevede, ASELSAN Akademi'nin iş birliği yaptığı üniversiteler arasına Hacettepe Üniversitesi'nin de dahil edilmesi isteği hem üniversitemiz hem de kurulumuz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Böylece, 'Üniversiteler ve ASELSAN Arası İş Birliği Protokolü'nün güncellenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DENİZ HAVACILIĞINA YÜKSEKTEN GİRDİ'

SSB Başkanı Haluk Görgün, Hacettepe Üniversitesi'nin ASELSAN Akademi Programı'na dahil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın herkesi gururlandırdığını söyleyen Görgün, "Ülkemizin savunma sanayi alanında, geldiği nokta ve gelişmişliği, hiç şüphesiz bizleri gururlandırırken diğer taraftan yurt dışında, dost, müttefik veya diğer ülkeler tarafından da gıptayla izlenildiğini biliyoruz, gözlüyoruz. Her gün üstüne katarak, genişleyerek, büyüyerek, derinleştirerek devam ediyoruz. Daha dün insansız hava platformlarımızdan TB3, TCG Anadolu'ya iniş ve kalkışını yaptı. İnanılmaz bir başarı. Dünyada bu konuda yarış içindeydik. 'Bakalım kim kazanacak yarışı' diyorduk. Çok şükür, bu bir hamaset değil, gerçek bir başarı. Dünya havacılığında bir ilk. Türkiye de deniz havacılığına en yüksekten girdi. İnsansız hava aracıyla kısa bir piste inip kalış yapabilen, birçok yönüyle çok önemli bir başarı. Ama yapacak daha çok işimiz var" diye konuştu.

'İSTİHDAMA YÜZDE 15 KATKI SAĞLIYOR'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise ASELSAN Akademi'ye 5'inci üniversitenin eklenmesiyle sektöre yeni soluk geleceğine inandıklarını vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birliği herkesin katkı vermek için çalıştığı bir alan. Araştırmalar da bu iş birliğinin ekonomik getiriye 5 kat geri dönüş, istihdama yüzde 15 katkı sağladığını ifade ediyor. Akademimizin de hizmetleriyle önümüzdeki dönem ülkemize bu katkıları vermeye devam edeceğiz" dedi.

ASELSAN AKADEMİ PROGRAMI

Konuşmaların ardından, üniversite rektörleri ve ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı. ASELSAN Akademi Programı, YÖK'ün himayesinde 1 Ağustos 2017'de hayata geçirildi. Program kapsamında, uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanıyor. ASELSAN Akademi ile tecrübeli üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olabiliyor. Savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Savunma Sanayii Akademi ile milli projelere katkı sunan ASELSAN Akademi, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütüyor.