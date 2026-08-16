Hacı Bektaş Veli Anıldığı 755. Yıl - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli Anıldığı 755. Yıl

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Kürşad Zorlu, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 755. yılında rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hoşgörünün ve kardeşliğin söz bayraklarından Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşün 755'inci yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Zorlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu toprakları bize vatan kılan, cesaretle ördüğümüz millet şuurumuz, hoşgörü ve adalet inancımızdır. Türkistan'dan, Hoca Ahmet Yesevi'den Anadolu'ya ve Hacı Bektaş Veli'ye uzanan bilimsel ve kültürel birikim, bu temel elde edilebilirliği daha iyi anlamamızı sağlayan bir yol haritasıdır. İşte bu bilinçle hoşgörünün ve kardeşliğin söz bayraklarından Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşün 755'inci yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli Anıldığı 755. Yıl - Son Dakika

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