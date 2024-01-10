Hacı Mahallesi sakinleri 3 çocuğun düşerek öldüğü tahta köprü için çözüm bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi sakinleri, daha önce 3 çocuğun düşerek öldüğü tahta köprü için çözüm bekliyor.

Oltu'ya 68 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvalı köyündeki 13 haneli Hacı Mahallesi'nde yaşayan 45 vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptıkları 30 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki tahta köprü için yardım bekliyor. Mahalle sakinleri, geçen yıllarda köprüden suya düşen Yunus Emre Demir ile ikizler Fatma ve Fatih Demir'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayvalı Köyü Mahalle Muhtarı Musa Demir, "Beş yıldır muhtarlık yapıyorum. Beş yılda çalmadığım kapı kalmadı ama bir türlü köprüyü yaptıramadım. Bu köprü aynı zamanda köyün tamamının arazi için kullandığı köprü ama maalesef kimseye yaptıramadık. Ayrıca buradan üç çocuğumuz da suya düşerek hayatını kaybettiler" dedi.

İkiz çocuğunu ve yeğenini kaybeden Turan Demir (57), " 5 yaşında yeğenim köprüden düşerek hayatını kaybetti. Sonrasında ise benim ikiz çocuğum bu köprüden düşerek hayatını kaybetti. Birisinin cesedini bulduk, birisini bulamadık. Acımız çok büyük ama yıllardır yetkililere sesimizi duyuramadık" diye konuştu.

Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi sakinlerinden Nihat Demir ise, "Yeğenlerim bu köprüden düşerek hayatlarını kaybettiler. Birisinin cesedini bulduk, diğerini bulamadık. Burası bir mahalle ama bu köprü bütün köylülerin arazi köprüsü, köprüye acil ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Polat da, "Bu köprü daha kaç can alacak ki köprü yapılsın. Bir an önce köprü istiyoruz" şeklinde konuştu.