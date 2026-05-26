Hacılar Arafat'ı Geçti Müzdelife'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar Arafat'ı Geçti Müzdelife'de

26.05.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti, taş topladı ve ibadetlerine devam etti.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, haccın en önemli rükünlerinden Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.

Arafat'taki vakfenin ardından kafileler halinde Müzdelife'ye ulaşan hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

Hacılar, bayramın ilk günü Mina'daki "Cemerat" bölgesinde yapılacak şeytan taşlama ibadeti için Müzdelife'de taş topladı.

Kafileler halinde Mina'ya hareket edecek hacılar, burada "Büyük Şeytan" olarak bilinen Akabe Cemresi'ne 7 taş atacak.

Hacıların kurbanları, hac organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla kesilecek.

Tıraş olup ihramdan çıkacak hacılar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafını gerçekleştirip haccın sayını yapacak.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Arafat'ı Geçti Müzdelife'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:09:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Hacılar Arafat'ı Geçti Müzdelife'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.