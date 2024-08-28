Hacılar Belediyesi, Türk Dağcılığının 100. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi, Türk Dağcılığının 100. Yılını Kutladı

Hacılar Belediyesi, Türk Dağcılığının 100. Yılını Kutladı

Hacılar Belediyesi, Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilen ve 100 yıl önce yapılan Erciyes Dağı tırmanışının anıldığı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk dağcılığının 100. yıl dönümü kutlandı. Hacılar Belediye Başkanı, törene katılan dağcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

28.08.2024 17:46
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Hacılar Belediyesi, Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilen ve 100 yıl önce yapılan Erciyes Dağı tırmanışının anıldığı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilen, Kurtuluş Savaşı kahramanı Albay Cemil Cahit Toydemir'in 8 askeri ile Erciyes Dağı'na yaptığı ilk zirve tırmanışının 100. yıl dönümü, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından "Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi - Erciyes Dağı Tırmanışı" etkinliği ile kutlandı.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Bugün Hacılar ilçesi, Türk dağcılığının 100. yılını kutladığımız önemli bir törene ev sahipliği yapıyor. 100 yıl önce eksik malzemelerle ve o günün şartlarında çok daha büyük zorluklarla Erciyes Dağı'na çıkan kahramanlarımızı yad edeceğiz. Türk dağcılığının geldiği noktayı hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Türkiye'nin her yerinden gelen dağcıları ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Zirve yapacak dağcılar, törenin ardından Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Kaynak: AA

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