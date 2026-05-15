Hacılar'da Ata Tohumundan 2 Bin Domates Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar'da Ata Tohumundan 2 Bin Domates Tohumu Dağıtıldı

Hacılar\'da Ata Tohumundan 2 Bin Domates Tohumu Dağıtıldı
15.05.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar Belediyesi, vatandaşlara 2 bin domates fidesi dağıtarak sürdürülebilir tarımı destekledi.

Kayseri'de Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara ata tohumundan yetiştirilen 2 bin domates fidesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda doğal, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte, Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üretilen 2 bin domates fidesi cuma namazı sonrası düzenlenen programla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ata tohumunun geçmişten geleceğe taşınan önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Ata tohumunu daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Domates fidesi ata tohumu, aslında atalarımızdan miras kalan, bağımızda, bahçemizde, çocukluğumuzda annelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi domatesin çekirdeğinden tohum elde edip sonraki yıl yeniden toprakla buluşturduğumuz kıymetli bir mirastır. Toprakla fideyi ne kadar çabuk buluşturabilirsek ve kendi uyguladığımız yöntemlerle ne kadar verim alabilirsek bunun kıymeti o kadar iyi anlaşılacaktır. Bugün burada Kayseri Üniversitemizin değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel ortamlarda üretilen fideleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızın teveccühü ve ilgisi bizleri ayrıca mutlu etti. İnşallah verdiğimiz fidelerin çoğalmış halini görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da Ata Tohumundan 2 Bin Domates Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Hacılar'da Ata Tohumundan 2 Bin Domates Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.