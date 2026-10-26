Hacıyev, CNN'in İsrail tesisi haberini yalanladı, konuyu ABD yargısına taşıdı - Son Dakika
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Hacıyev, CNN'in İsrail tesisi haberini yalanladı, konuyu ABD yargısına taşıdı

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Hacıyev, CNN'in Azerbaycan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri tesis bulunduğu iddiasını taşıyan haberini asılsız buldu. Ülkede yabancı askeri varlık bulunmadığını söyleyen Hacıyev, cevap hakkı taleplerinin reddedildiğini ve konuyu ABD yargısına taşıdıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, CNN'in İran- İsrail Savaşı sırasında ülkesinin güney bölgelerinde İsrail'e ait askeri tesis bulunduğu ve İran'a yönelik olası operasyonlarda kullanılabileceği yönünde asılsız haber yaptığını söyledi.

Hacıyev, Bakü'de düzenlenen 7. Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamındaki "Barış Dili ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı oturumda konuştu.

Azerbaycan'a karşı yoğun ve iyi organize edilmiş dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü belirten Hacıyev, CNN'de yapılan haberi örnek gösterdi.

Hacıyev, CNN'in söz konusu haberinde Azerbaycan'ın güney bölgelerinde İsrail'e ait askeri tesis bulunduğunun ve İran'a yönelik olası müdahalelerde kullanılacağının öne sürüldüğünü hatırlattı.

Haberin asılsız olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Azerbaycanlı yetkililer, ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri varlığın bulunmadığını açıkladı. İsrail'in askeri unsurları Azerbaycan'a nasıl getirilebilir ki? Bu, teknik açıdan da mümkün değil." dedi.

Hacıyev, söz konusu haberin Azerbaycan ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri tehlikeye atabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

CNN'den cevap hakkını kullanmak istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini dile getiren Hacıyev, kanalın haberin dezenformasyon içerdiğini kabul etmesini istemelerinin de sonuçsuz kaldığını söyledi.

Konuyu ABD yargı sistemine taşıdıklarını anlatan Hacıyev, sürecin ilerlemesi konusunda umutlu olmadıklarını dile getirdi.

"Azerbaycanlılar, Ermenistan toplumundan özür bekliyor"

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine dair değerlendirmelerde de bulunan Hacıyev, Azerbaycan halkının geçmişte yaşananları unutamayacağını ancak kültürel ve dini mirasın tahrip edilmesi, etnik temizlik ve benzeri olayları intikam arayışının gerekçesi olarak görmediklerini vurguladı.

Geleceğe barış perspektifinden baktıklarını dile getiren Hacıyev, "Özellikle topraklarından sürülen, 30 yıl boyunca mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olarak yaşayan ve etnik temizliğe maruz kalan Azerbaycanlılar, Ermenistan toplumundan özür bekliyor." şeklinde konuştu.

Hacıyev, böyle bir özrün iki ülke arasında güven tesis etme ve barış inşası sürecinin parçası olması gerektiğini söyledi.

Ermenistan toplumundaki rövanşist düşünce unsurlarından endişe duyduklarını belirten Hacıyev, mevcut Ermeni yönetiminin ortaya koyduğu "gerçek Ermenistan" anlayışını ise takdir ettiklerini dile getirdi.

Oturuma Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Medya ve Yayın Konseyi Başkanı Ahmet İsmayılov ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Oğuz Güner de katıldı.

Kaynak: AA
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