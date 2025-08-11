HADAK\'tan Başarı

HADAK Arama Kurtarma (Hayata Bir Dokunuş Derneği), AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı sonuç aldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sınava katılan HADAK Arama Kurtarma ekibi, uygulamalı değerlendirme sınavına tabi tutuldu.

Depremde arama kurtarma, harita-pusula-GPS, dar ve kapalı ortamda çalışma, gergin ip sistemleri, eğimli ve dik açı kurtarma, iple çalışma ve tırmanma eğitimleri alan dernek üyeleri, akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

Akreditasyon sınavlarıyla, bölgede ve kentte meydana gelebilecek afetlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.