Hadim'in Bayram Geleneği: Külçe Tatlısı

Konya'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Hadim'de mutfak kültürünün yüzyıllardır parçası olan "külçe tatlısı", bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü ve engebeli arazileriyle dikkat çeken Hadim'de, yöre halkı zahmetli bir hazırlık sürecinden geçen külçe tatlısını bayram boyunca misafirlerine ikram ediyor.

Atalardan miras kalan ve bölgede neredeyse her evde yapılan külçe tatlısı için hamur bir gece önceden yoğrularak dinlendiriliyor. Arife sabahı sac üzerinde pişirilen hamurun üzerine çörek otu ve susam ekleniyor, ardından unla kıvamlandırılmış pekmez sürülerek tatlı hazırlanıyor.

Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Meryem Sevinç, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinde bayramlarda baklava ve benzeri tatlıların ikram edildiğini ancak Hadim'de külçe tatlısının daha çok tercih edildiğini söyledi.

Külçe tatlısının bölgede köklü bir gelenek olduğunu belirten Sevinç, "Yaptığımız bu külçe tatlısı, arife gününe özel geleneğimizdir. Köylülerimiz öğleden sonra mezar ziyaretine gider, biz de hazırladığımız külçeleri konu komşu ayırt etmeden dağıtırız. Genellikle okul çocuklarına veririz. Arife akşamlarının ve bayram sofralarının tatlısı bu olur. Eskiden her evde yapılırdı, bizim yaptıklarımız komşulara gider, onların yaptıkları bize gelirdi. Şimdilerde yapan azaldı ama ben bu geleneği yaşatmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Tatlının yapım aşamalarını da anlatan Sevinç, bir miktar tereyağının unla kavrulduğunu, ardından pekmez eklenerek kaynatıldığını ve elde edilen karışımın önceden hazırlanan ekmeklerin üzerine sürüldüğünü söyledi.