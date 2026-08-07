Hafta Sonu Hava Durumu: Mevsim Normalleri - Son Dakika
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Hafta Sonu Hava Durumu: Mevsim Normalleri

Hafta Sonu Hava Durumu: Mevsim Normalleri
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Yurt genelinde mevsim normallerinde az bulutlu hava, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu açık havanın beklendiğini ve sıcaklıkların da mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Çelik, pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi.

Çelik, Toroslar mevkisinde hafta sonu boyunca kısa süreli yerel yağış geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağını dile getiren Çelik, Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların 33 ila 34 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın havanın az bulutlu olacağını belirten Çelik, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak görüleceğini, sıcaklıkların da 32 ila 33 derece civarında olacağını bildirdi.

Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla az bulutlu açık olacağını, sıcaklıkların ise 36 ila 37 derece bandında seyredeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta Sonu Hava Durumu: Mevsim Normalleri - Son Dakika

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