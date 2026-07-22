Hafta Sonu Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Hafta Sonu Yağışlı Hava Bekleniyor

22.07.2026 15:18
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Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem, hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, AA muhabirine, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirtti.

Dere, yarın yurdun kuzeybatısından gelecek yağışlı sistemle beraber kuzey, iç ve batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.

Yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışların etkili olacağını bildiren Dere, "Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekliyoruz." dedi.

Cuma günü Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış beklendiğini dile getiren Dere, hafta sonunda yağışların yurdun iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacağını, ülkenin kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağını kaydetti.

Dere, İç Anadolu ve Ankara'da yağışların cumadan itibaren görüleceğine dikkati çekerek, yurtta sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da sıcaklıkların 30 ila 31 derece civarında seyrettiğini anlatan Dere, "Cuma gününden itibaren Ankara'ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini söyleyen Dere, yarın Anadolu yakasında görülecek yağışların, cuma ve cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını kaydetti.

Dere, cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi.

İzmir'de yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini vurgulayan Dere, "Cumartesi günü İzmir'e de yağış geliyor. Bu gelecek olan etkili sistemle beraber hava sıcaklıklarında İzmir'de 1 ila 2 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafta Sonu Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika

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