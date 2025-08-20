Hafter, Oğlunu Genelkurmay Başkanı Atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hafter, Oğlunu Genelkurmay Başkanı Atadı

20.08.2025 07:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadı, Nazuri görevden alındı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter'in, oğlu Halid'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Nazuri, 18 Ağustos'ta, Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos'ta yardımcısı olarak atamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Halife Hafter, Orgeneral, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafter, Oğlunu Genelkurmay Başkanı Atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 07:16:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hafter, Oğlunu Genelkurmay Başkanı Atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.