Hafter ve Munir, Askeri İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hafter ve Munir, Askeri İşbirliğini Görüştü

24.06.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya ve Pakistan, askeri ilişkileri güçlendirmek için üst düzey toplantı gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan açıklamaya göre Hafter, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile üst düzey askeri yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Libya tarafından yapılan açıklamada toplantının nerede gerçekleştirildiği belirtilmezken Pakistan medyası, görüşmenin Rawalpindi kentindeki Pakistan Ordusu Genel Karargahı'nda yapıldığını kaydetti.

Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Hafter, Libya'nın doğusundaki güçlerin, Pakistan ile çeşitli alanlarda ortak işbirliği ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ise, ortak çıkarlara hizmet edecek ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasına yönelik çabaları destekleyecek şekilde askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hafter ile munir arasında Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde yapılan kapsamlı bir toplantının ardından 18 Aralık 2025'te ortak bir askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Pakistan, Politika, Savunma, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafter ve Munir, Askeri İşbirliğini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda’da “Terörsüz Türkiye“ vizyonunu anlattı AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 21:52:56. #7.13#
SON DAKİKA: Hafter ve Munir, Askeri İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.