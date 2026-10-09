Hainan\'da Ulusal Gün\'de 123 bin kişi 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yaptı

Hainan'da Ulusal Gün'de 123 bin kişi 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haikou Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre Hainan'ın merkezi Haikou ile Sanya kentlerinde Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuan değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı. 1-7 Ekim'de gümrüksüz alışveriş merkezlerini ziyaret eden 123 bin kişi 696 bin 800 ürün satın aldı.
SANYA, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou ile Sanya kentlerinde, Ulusal Gün tatili boyunca toplam 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon ABD doları) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı.
Haikou Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre 1-7 Ekim tarihlerinde gümrüksüz alışveriş merkezlerini ziyaret eden 123.000 kişi, 696.800 ürün satın aldı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?