Hainan özel gümrük sonrası ilk Ulusal Gün tatilinde farklı deneyimler sunuyor

Hainan özel gümrük sonrası ilk Ulusal Gün tatilinde farklı deneyimler sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda özel gümrük operasyonlarının ardından ilk kez kutlanan Ulusal Gün tatilinde ada, yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Ziyaretçiler gümrüksüz alışveriş ve yerel lezzetlerin yanı sıra tarihi mahalleleri keşfediyor.
HAİKOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı genelinde özel gümrük operasyonlarının başlamasından bu yana kutlanan ilk Ulusal Gün tatilinde, Hainan adası yurtiçinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.
Ziyaretçiler, gümrüksüz alışveriş ve yerel yemeklerin yanı sıra tarihi mahalleleri ve balıkçı topluluklarının kendine özgü yaşamını keşfediyor.
Kaynak: Xinhua
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