Haiti'de 400 Mawozo çetesinin ana karargahı El Salvador askerlerince imha edildi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'ye gönderilen askeri birliklerin, ülkedeki en büyük silahlı suç örgütlerinden 400 Mawozo çetesinin ana karargahını imha ettiğini açıkladı.

Ulusal basına göre, Bukele, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyon görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, birliklerinin 400 Mawozo çetesinin lideri, "Lanmo San Jou" lakaplı Wilson Joseph'in konutunu ve örgütün ana karargahını imha ettiğini bildirdi.

Paylaşılan görüntülerde, El Salvador bayrağı taşıyan en az 3 helikopterin hedef alınan yapının üzerinde alçak uçuş yaptığı ve binayı ateş altına aldığı, bölgedeki kişilerin ise kaçıştığı görüldü.

Operasyon, 5 Kasım'da bir X kullanıcısının Wilson Joseph'e ait olduğu öne sürülen iki katlı evin fotoğrafını paylaşarak Bukele'den binayı vurmasını istemesinin ardından geldi.

Bukele, söz konusu paylaşıma ertesi gün verdiği yanıtta, "Bu ev nerede? Bize tam adresi verin, imha edelim." ifadesini kullanmıştı.

Operasyonu duyuran Bukele, son paylaşımında, "Biz sözümüzü tutuyoruz…Lanmo San Jou'nun konutunu ve 400 Mawozo çetesinin ana karargahını imha ettik. Çete üyelerinin çoğu, savaşmaya bile çalışmadan kaçtı." ifadelerini kullandı.

El Salvador hükümetine yakın Diario El Salvador gazetesinde yer alan haberde, operasyon sırasında çete lideri Joseph'in hedef alınan konutta bulunmadığı belirtildi.

Başkent Port-au-Prince'in doğusundaki Croix-des-Bouquets komününde bulunan yapının ne zaman vurulduğuna ilişkin ise Bukele açıklama yapmadı.

Bukele, başkent Port-au-Prince yakınlarında çete üyelerinin düzenlediği saldırının ardından kaybolan 4 El Salvadorlu havacılık teknisyenini kurtarmak amacıyla ekim ayı sonunda Haiti'ye 2 binden fazla asker göndermişti.

Söz konusu operasyon, askerlerin Haiti'ye konuşlandırılmasının ardından çeteye yönelik gerçekleştirilen ilk büyük operasyon oldu.