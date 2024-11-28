Haiti'de Şiddet Artıyor: 41 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haiti'de Şiddet Artıyor: 41 Bin Kişi Yerinden Edildi

IOM, Port-au Prince'teki şiddet olaylarının 41 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

28.11.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'nin başkenti Port-au Prince'te artan şiddet olaylarının son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

IOM, Haiti'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Sadece son 10 günde artan şiddet olayları Port-au-Prince'te 41 binden fazla insanı yerinden etti. Bu kişilerin yüzde 90'ından fazlası 23 acil durum merkezinde barınıyor." ifadeleri kullanıldı.

IOM ekiplerinin son derece zorlu koşullar altında hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırdığına yer verilen paylaşımda, acil uluslararası desteğin kritik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Bu yıl Haiti'de 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Prince, Güncel, Dünya, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de Şiddet Artıyor: 41 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Haiti'de Şiddet Artıyor: 41 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.