Haiti'de Şiddet Artıyor: 41 Bin Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'nin başkenti Port-au Prince'te artan şiddet olaylarının son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

IOM, Haiti'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Sadece son 10 günde artan şiddet olayları Port-au-Prince'te 41 binden fazla insanı yerinden etti. Bu kişilerin yüzde 90'ından fazlası 23 acil durum merkezinde barınıyor." ifadeleri kullanıldı.

IOM ekiplerinin son derece zorlu koşullar altında hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırdığına yer verilen paylaşımda, acil uluslararası desteğin kritik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Bu yıl Haiti'de 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.