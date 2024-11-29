HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Mesajı

Mahmut Arslan, Filistin'in haklı davasına desteklerinin süreceğini ve dayanışmanın önemini vurguladı.

29.11.2024 18:17
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'in haklı davasına olan desteklerini, Filistin halkıyla dayanışmalarını her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin halkıyla dayanışmayı bir kez daha ilan ettiklerini belirtti.

Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman desteklediklerini vurgulayan Arslan, "Filistin'in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 29 Kasım'ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin halkının, İsrail'in yarım asırdan uzun süredir gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını belirten Arslan, "İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak bir soykırım politikasına dönüşerek devam etmektedir. Filistin'de, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmakta, savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in uluslararası hiçbir kuralı tanımadan, uluslararası sözleşmelerin hiçbir maddesini dikkate almadan Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplum, İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmakta, yaptırımı olmayan sözde kararlar almaktadır. Uygulanmayacağını bilerek alınmış kararlar, vicdan sahibi insanlarla adeta alay etmek anlamına gelmekte, siyonist İsrail her karardan sonra daha şiddetli bir katliamı gerçekleştirmektedir. Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması adına tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika

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