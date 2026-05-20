HAK-İŞ\'ye Gazze Protestosu

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili Ankara'da gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılmak üzere teşkilatlarıyla Ankara'da olacaklarını belirtti.

Navruz, yaptığı yazılı açıklamada, saat 15.00'te İsrail Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasında, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da aralarında bulunduğu Sumud tutsakları, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar ve Gazze'de yaşanan son gelişmelere ilişkin protestolarını dile getireceklerini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahale ile aralarında Mahmut Arslan'ın da bulunduğu gönüllülerin hukuksuz şekilde alıkonulmasına tepki göstereceklerini ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunacaklarını aktaran Navruz, "Teşkilatlarımızla Ankara'ya hareket ediyoruz. Bu vesileyle hem Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve Sumud tutsaklarının yanında olduğumuzu ifade etmek hem de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla basın açıklamasında yer alarak tepkimizi güçlü bir şekilde dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.