Hakan Fidan, Almanya'da Başbakan Merz ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'e düzenlediği ziyareti kapsamında, Başbakan Friedrich Merz tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi.
