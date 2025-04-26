Hakan Fidan'dan Filistin'e Destek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi.