Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Berendsen ve Vieira ile ayrı ayrı telefonda konuştu.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan'dan Kriz Değerlendirmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?