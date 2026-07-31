Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı bugün Ankara'da kabul etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Kabul Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?