Hakan Fidan, Jonathan Powell\'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı bugün Ankara'da kabul etti.