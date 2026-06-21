Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de bugün Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.