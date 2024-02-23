Hakan Tütüncü, Antalya'da esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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Hakan Tütüncü, Antalya'da esnafları ziyaret etti

Hakan Tütüncü, Antalya\'da esnafları ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde esnafları ziyaret etti. Tütüncü, esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi ve Antalya'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı. Ayrıca, çocuklara hediyeler dağıttı ve esnaflarla fotoğraf çektirdi.

23.02.2024 13:11
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, esnafa hayırlı işler diledi.

Esnafla fotoğraf çektiren Tütüncü, çocuklara hediyeler dağıttı.

Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Tütüncü, göreve geldiklerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Kaynak: AA

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