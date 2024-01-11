Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Resul Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karadeniz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategorideki görselleri inceledi.
Çevre-yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafına oy veren Karadeniz, haberde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel" ve sporda Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karelerini seçti.
" Deprem: Umut" kategorisinde "Hepimiz biriz" ve Gazze: Umut kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını tercih eden Karadeniz, fotoğrafları çeken muhabirlere başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz, 2023'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti - Son Dakika