Hakkari Belediyesi Filosuna 6 Yeni Otobüs Ekledi - Son Dakika
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Hakkari Belediyesi Filosuna 6 Yeni Otobüs Ekledi

Hakkari Belediyesi Filosuna 6 Yeni Otobüs Ekledi

Hakkari Belediyesi, kentteki ulaşım sorununu gidermek amacıyla 6 yeni otobüsü filosuna kattı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, düzenlenen törende yeni araçların Hakkarililerin hizmetine sunulduğunu belirtti. Toplu taşıma sürecinin başladığı 2020 yılından bu yana belediye envanterine kayıtlı araç sayısının 22'ye ulaştığını ifade eden Çelik, belediyenin vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

20.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Hakkari Belediyesi, toplu taşımada kullanılacak 6 yeni otobüsü filosuna kattı.

Otogar mevkisinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki ulaşım sorununun giderilmesi için yeni araçlar takviye ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 6 ilave otobüs aldıklarını ifade eden Çelik, yaklaşık 25 milyon liralık harcamayla aldıkları 6 otobüsü Hakkarililerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Kentte 2020'de 10 araçla başlatılan toplu taşıma sürecinin bugün belediye envanterine kayıtlı hale gelmiş 22 araca ulaştığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bununla beraber 16 tane M plakalı servisimizle belediyemizde hizmet alanı süreci ile belediyemizin filosu halinde çalışmaya devam ediyor. Belediye başkan vekili olarak ben yaklaşık 6 aydır Hakkari'de görev yapıyorum. Bizden önceki değerli belediye başkan vekillerimizde görev süresi boyunca tek bir amaçla hizmet ediyorlar. Hakkari'de her vatandaşımızın yaşadığı sorunları yerelde çözülmesi gereken, başta alt yapı, yol, ulaşım, temizlikle beraber bütün sorunları çözülmesi için mesai gözetmeksizin gece gündüz çalışıyorlar."

Tek amaçlarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak olduğunu ifade eden Çelik, "İçme suyu sorunumuz vardı. Onun ihaleleri, yatırım bütçesi yapıldı. İnşallah ağustos ayı itibari ile bu sorun da kalıcı olarak çözülecek. Yaklaşık 17 kilometre asfalt yaptık. Mahallelerimizin kalan kısımları da inşallah çözülecek."

Programın ardından Vali Çelik ve beraberindekiler, araçlarla şehir turu attı.

Programa Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Hamit Zibek ve Ahmet Kızılkaya ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesi Filosuna 6 Yeni Otobüs Ekledi - Son Dakika

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