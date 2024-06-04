Hakkari Belediyesi\'ne kayyım atamasını protesto eden DEM Partili siyasetçiler yürüyüş düzenleyecek

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(HAKKARİ) - Hakkari Belediyesi'ne kayyım atamasını protesto eden DEM Partili siyasetçiler, dün akşam saatlerinde başlattıkları oturma eylemin ardından bugün kitlesel yürüyüş düzenleyecek.

31 Mart yerel seçimlerinde seçilen DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, terör soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atanmasına karşı başlatılan eylemler sürüyor. Dün akşam saatlerinde aralarında DEM Parti milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ın bulunduğu çok sayıda siyasetçi, Hakkari Valiliği'nin bulunduğu Bulvar Caddesi'nde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi sabaha kadar sürürken, kayyım atanmasına yönelik protestolar bugün de devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, CHP heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla bugün saat 13.00'te yürüyüş yapılacak.