 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamlayarak yolu açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamlayarak yolu açtı

Hakkari-Çukurca kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu bir çalışma sonucu yolu tek şeritten açtı. Karayolları ekipleri ise Kırıkdağ köyü yakınında düşen çığı temizlemek ve yolda genişletme çalışmalarını sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamlayarak yolu açtı
27.01.2024 - 11:58,
Abone Ol

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yola düşen metrelerce yükseklikteki kar tabakasını temizlemek için çalışma başlattı.

Zorlu çalışma sonucu yolu tek şeritten açan ekipler, çalışma esnasında kar kütlelerinin üzerine gelen bazı yolcuların iş makinesi ile diğer tarafa geçmelerini sağladı.

Polis ve karayolları ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

Geçimli köyü imamı Hekim Demir, Van'a gitmek için yola çıktıklarını belirterek, "Uçağımız var. Ankara'ya gideceğiz. Çığ düşmüş, yol kapalı şu an. Tünelin oraya kadar açıktı ama burada çığ var. Biz de kar tabakasının üzerine geldik. Oradan da iş makinesiyle bu tarafa geçtik. Allah ekiplerden razı olsun. Geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan Kırıkdağ köyü yakınında düşen çığı da temizleyen Karayolları ekipleri, yolda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakkari, Çukurca, Kara, Olaylar, Ulaşım, Güvenlik, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamlayarak yolu açtı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamlayarak yolu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement