Hakkari'de 363 Bin Fidede Tarım Desteği

Hakkari'de çiftçilere 363 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında kentteki çiftçilere yönelik destekler sürüyor.

Bu kapsamda Merzan Mahallesi'nde düzenlenen törende üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere 363 bin mevsimlik sebze fidesi teslim edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye'nin her bölgesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çeşitli destek projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

Kentte TAKE Projesi kapsamında üreticilere fide ve fidan dağıtımının yanı sıra sera kurulum desteğinin de verildiğini belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Seralar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü bölgelerde üretim sezonunu uzatan önemli yatırımlardır. Mevsimin başında ve sonunda üretime yaklaşık bir ila bir buçuk ay katkı sağlayarak daha uzun bir üretim dönemi sunmaktadır. Bu sayede oldukça verimli sonuçlar elde edilebilmektedir. Daha önce yürüttüğümüz çalışmalarda, 200 metrekarelik bir serada 15 ton salatalık üreten çiftçilerimizi gördük. Bu gerçekten çok yüksek bir verim ve önemli bir kazançtır. Ancak bunun emek isteyen bir iş olduğunu da unutmamak gerekir. Bu yıl 363 bin fideyi hibe olarak dağıttık. Son dört yılda dağıtılan fide sayısı ise 1 milyon 250 bine yaklaştı. Ulaşımın zor olduğu ve meyve-sebze fiyatlarının diğer illere göre daha yüksek seyrettiği Hakkari gibi illerimizde bu üretimler büyük önem taşıyor. Hem ekonomik getirisi yüksek hem de ürünlerin yerelde üretilmesi açısından çok kıymetlidir. Bu nedenle üreticilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

"Bu tür projeleri çeşitlendirerek artırmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ise TAKE Projesi kapsamında her yıl Hakkari'nin ihtiyaçlarına yönelik farklı projeler hazırladıklarını ifade etti.

Çiftçileri her zaman desteklediklerini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Fidelerimizi dağıttık. İlimizde 382 bin dekar tarım arazisi bulunuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan ancak üretim yapılan alanları da eklediğimizde bu rakam yaklaşık 650 bin dekara ulaşıyor. Buna rağmen bu alanların tamamında etkin ve nitelikli bir üretim gerçekleştirilemediğini görüyoruz. Bu nedenle söz konusu projeleri, üretimin niteliğini artırması açısından son derece değerli buluyoruz. Bu tür projeleri çeşitlendirerek artırmayı hedefliyoruz. Bugün fide dağıtımı yapıyoruz, yarın asma bahçeleri kuracağız. Bunun yanında ceviz ve diğer ürünlere yönelik projelerimizi de çiftçilerimizle buluşturarak tarımsal üretimi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.