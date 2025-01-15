Hakkari'de Çöp Kamyonu Zap Suyu'na Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de Çöp Kamyonu Zap Suyu'na Uçtu: 3 Yaralı

Hakkari\'de Çöp Kamyonu Zap Suyu\'na Uçtu: 3 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolünü yitiren çöp kamyonu Zap Suyu'na uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve ilk müdahaleleri yapıldı.

15.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan çöp kamyondaki 3 kişi yaralandı. Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den köylerdeki çöpleri toplamaya giden İl Özel İdaresi'ne ait çöp kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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