Hakkari'de Eğitim Semineri Başladı - Son Dakika
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Hakkari'de Eğitim Semineri Başladı

Hakkari\'de Eğitim Semineri Başladı
29.06.2026 11:59
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminer, öğretmenevi müdürlerini Hakkari'de bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Merkezi Yönetim Platformu Kullanımı ve Dijital Yönetim Süreçleri Hizmet İçi Semineri", 81 ilden öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlerinin katılımıyla Hakkari'de başladı.

Öğretmenevi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen seminerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Seminere katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında kamu görevlileri ve vatandaşları ağırlayan öğretmenevlerinin yöneticilerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte ilk kez böyle bir programın düzenlendiğini belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun değişik yerlerinde bu tür programları çokça yaptığınız için size sıradan gelebilir ama bizim için önemli bir buluşma. Meslek hayatıma Milli Eğitim Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak başladığım için o zaman öğretmenevlerinin ve konaklama yerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyordum. Bu seminer için ilimizi tercih ettikleri için Sayın Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. İnşallah burada faydalı bilgiler öğreneceksiniz. Ülkemizde, ilimizde huzur hakim. Bu, en kıymetli hazinemizdir. Bu hazinemizin de farkında olarak bu süreçlere katkı vermek, ayrı bir güzellik diye düşünüyorum."

Öğretmenevleri ve Okul Kütüphaneleri Daire Başkanı Abdullah Nehir de güzel bir coğrafyaya konuk olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu seminerlerin daha önce farlı şehirlerde yapıldığını, sonuncusunun Hakkari'de gerçekleştirildiğini ifade eden Nehir, "Burada 90 öğretmenevi müdürümüz bulunuyor. Bu güzel şehrin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz eğitim programının hepimiz için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum." dedi.

"Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, kurumsal süreçlerin çok daha hızlı yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir"

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da eğitim kurumlarının başarısının sadece sınıflarda verilen eğitimle değil eğitim sistemine destek sunan tüm kurumların güçlü ve etkin işleyişiyle mümkün olabileceğine işaret etti.

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarının eğitim hayatının önemli parçalarından olduğunu dile getiren Yılmaz, "Günümüzde kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, kurumsal süreçlerin çok daha hızlı, verimli ve etkin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu seminerde merkezi yönetim platformunun etkin kullanımı ile dijital yönetim süreçlerine ilişkin uygulamaların ele alınacak olması, öğretmenevlerimizin hizmet kalitesinin artmasına, iş ve işlemlerinin standartlaşmasına, kurumsal kapasitenin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Merkezi Yönetim Platformu'nun kullanımı, dijital yönetim süreçleri, kurumsal uygulamalarda standartlaşma ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve değerlendirme oturumlarının gerçekleştirileceği seminer, 5 gün sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Eğitim Semineri Başladı - Son Dakika

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